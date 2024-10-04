Праздники и карнавалы, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Праздники любят все, а если они проводятся с размахом, то это точно повод отложить дела и отвлечься на яркое зрелище. Мы собрали топ самых пышных и веселых карнавалов и праздников со всего мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни, а помогала нам в этом Алена Никольская, режиссер и продюсер популярной программы о путешествиях.

Карнавал в Рио-де-Жанейро

Самый популярный и яркий карнавал в мире происходит каждый год в феврале. В рейтинге нашего трэвел-эксперта данное мероприятия находится в топе, и это понятно, ведь организаторы фестиваля в Рио просто не оставляют шансов другим подобным событиям в мире. Каждую ночь в рамках карнавала в Рио проводится тематическое мероприятие, строятся невероятные платформы и все это сопровождается непередаваемой атмосферой праздника танца. Постарайтесь выделить время на отпуск, чтобы увидеть этот потрясающий ивент своими глазами!

Марди Гра

Эпицентром праздника становится Новый Орлеан, хотя его отмечают и в некоторых странах Европы. Проводится во вторник перед Пепельной средой, в последнюю ночь до начала католического Великого поста. Можно сказать, что это аналог нашей Масленицы. В магазинах в городах празднования можно купить различные бусы для украшения себя, а потом вместе с ними выйти на улицу и бросаться ими в толпу, поэтому не удивляйтесь, если такое произойдет и с вами, когда окажетесь на улице во время празднования.

Фестиваль в Чиангмае

Цветочный фестиваль, который отмечается по всему Тайланду. Празднование происходит в ноябре. В воду запускают самодельные кораблики, которые снабжают подсветкой и ароматическими палочками, устраивая для туристов настоящее шоу. Также в Тайланде вы можете попасть на вечер фонарей, когда в воздух запускают сотни фонариков, буквально освещая небо. Алена: «Это зрелище, которое точно стоит увидеть хотя бы раз в жизни».

Венецианский маскарад

Этот праздник один из самых элегантных, который наш эксперт рекомендует посетить всем любителям эстетики. В течение двух недель вас ждут костюмированные мероприятия, которые создадут полное ощущение погружения в театр в реальной жизни. Маскарад проходит каждый год в феврале. Возьмите на заметку!

Фестиваль красок в Индии

Мероприятие (Холи) длится одну ночь и последующий день. Посещая фестиваль, будьте готовы пропитаться водой и красками, по-другому вы просто не прочувствуете это событие.

Burning Man

Фестиваль, проходящий в штате Невада. Чтобы попасть на него, необходимо заранее приобретать билеты, которые стоят приличных денег. Учтите этот момент, если будете вносить мероприятие в свои планы. Концепция фестиваля напоминает съемочную площадку «Безумного Макса», люди со всего мира съезжаются в пустыню Блэк Рок, чтобы стать частью безумного огненного шоу.

День мертвых

Мексиканский праздник, который уже успел набрать невероятное количество поклонников по всему миру. Праздник отмечают еще со времен ацтеков. Любители испанского фольклора будут в восторге. Считается, что все празднующие могут воскресить предков только на одну ночь во время праздника. Несмотря на название, праздник совсем не жуткий и точно стоит вашего внимания. Наш эксперт неистово рекомендует к посещению.

Праздник цветения сакуры

Невероятно красивое флористическое зрелище в Японии. Алена: «Все пространство буквально окутано розовой дымкой, кстати, розовый цвет является очень важной частью японской культуры». Люди со всего мира собираются в конце марта в японских садах, чтобы насладиться цветением деревьев. Чтобы не разочароваться и точно застать это прекрасное зрелище, следите за графиком цветения каждый год, который есть в Сети в свободном доступе.