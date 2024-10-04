Вопрос о необходимости визы для членов летного экипажа при международных рейсах нередко вызывает путаницу. На самом деле, ответ зависит от нескольких факторов.

В большинстве случаев летному экипажу не требуется виза для кратковременного пребывания в стране прилета. Это связано с международными соглашениями в авиационной отрасли, призванными облегчить работу авиакомпаний.

Многие страны предоставляют членам экипажа специальный статус, позволяющий им находиться на территории государства без визы в течение ограниченного периода времени. Обычно этот срок составляет от 24 до 72 часов. Такой подход позволяет экипажу отдохнуть между рейсами или дождаться обратного вылета без лишних бюрократических процедур.

Почему пилоты не едят одинаковую еду во время рейса

Авиакомпании обычно берут на себя ответственность за соблюдение визовых требований и заранее решают все формальности для своих сотрудников. Тем не менее, члены экипажа должны всегда иметь при себе действующий паспорт и специальное удостоверение члена экипажа.

Подробнее об этом рассказала в своем видео стюардесса @victoriakevich.