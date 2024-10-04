Эксперт рассказал, испугались ли российские туристы вируса Марбург

Потенциальная угроза распространения в мире восточноафриканского вируса Марбург вряд ли скажется на туристической сфере. Такое мнение в интервью Life высказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он уверен, что никаких резких движений в сторону ограничения полетов и закрытия границ делать не следует.

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«Чего мы только не пережили — вспомните вирус Коксаки, страшный вирус Covid 19 и его модификации пережили», — напомнил Мкртчян.

Он добавил, что россияне стали реже летать за границу, поэтому никто не склонен переоценивать влияние вирусной угрозы на безопасность путешествий.

2 октября на фоне ситуации в Руанде Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможной эпидемии вируса Марбург. Инфекция, находящаяся в том же «семействе», что Эбола, может развить у человека сильнейшую геморрагическую лихорадку, рассказали в ВОЗ.

3 октября Роспотребнадзор сообщил, что вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле, ведомство обладает тест-системой на вирус. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

Вирусолог, академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом Центрального НИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук Вадим Покровский позднее заявил, что заразиться лихорадкой Марбург можно через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека, к примеру, через кровь.

Ранее россиянам рассказали, можно ли заразиться лихорадкой Марбург через кофе и товары из Африки.