Падение рубля увеличивает стоимость зарубежного отдыха для россиян

За последний месяц рубль ослаб к доллару почти на 6,5 руб. Если 4 сентября ЦБ оценивал американскую валюту в 88,61 руб., то на сегодня она стоит 95,02 руб.

Внутренние курсы валют туроператоров, по которым они пересчитывают в рубли стоимость туров за границу и принимают оплату от турагентов или туристов, выросли по сравнению со вчерашним днем на 0,4–0,6 руб. Anex, Coral Travel, Sunmar и Pegas Touristik при приеме платежей 4 октября оценивают доллар в 101,2 руб., Fun&Sun – в 101,10 руб., «Интурист» – в 101,01 руб., Библио-Глобус – в 100,73 руб., PAC Group – в 100,25 руб., «Русский Экспресс» – в 99,78 руб., LOTI – в 98,83 руб.

Евро стоит у туроператоров от 109,06 до 111,68 руб. Надбавка к официальным курсам Банка России составляет до 6,5% – она учитывает дополнительные издержки, связанные с переводом платежей иностранным партнерам.

Стоимость валюты – существенный, но не единственный фактор, влияющий на цены туров за границу. У крупных туроператорских компаний ценообразование, как правило, динамическое – чем больше спрос на турпакеты, тем дороже они стоят. Если же интерес к покупкам снижается, то и тарифы идут вниз.

Кстати, наличные доллары или евро, которые нужны при поездках за границу туристам, не имеющим карт иностранных банков, в последнее время вполне реально купить в обменных пунктах по курсам ниже ЦБ – во всяком случае, в Москве. Например, несколько столичных отделений Ак Барс Банка продают валюту США по 94,45 руб., Финстар Банк и Камкомбанк – по 94,50 руб., Норвик Банк – по 94,55 руб. (приводим наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 12:00 4 октября. – Ред.), притом что Банк России оценивает доллар в 95,02 руб. Наличные евро в некоторых московских обменниках предлагаются по курсам от 104,40 руб., тогда как официальный – 104,87 руб.

Вчера ЦБ объявил, что в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в период с 7 октября по 6 ноября. По мнению финансовых аналитиков, это может поспособствовать некоторому укреплению рубля.