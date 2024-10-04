Пассажир самолета пожаловался на тучного попутчика

Пассажир самолета Delta пожаловался на тучного попутчика, который занял два места, из-за чего подлокотник не опускался. Он рассказал свою историю на форуме Reddit и получил поддержку пользователей.

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По словам автора публикации, он летел вместе с женой на соседних креслах. А рядом расположился попутчик с лишним весом. Из-за тесноты мужчине пришлось сидеть одним бедром на кресле жены, поэтому он пошел к бортпроводнику и попросил пересадить незнакомца.

В ответ член экипажа отказала и даже сделала автору замечание. В комментариях юзеры встали на сторону пассажира, заметив, что тучные люди должны приобретать дополнительные места в самолете.

«Я бы опустил подлокотник, даже если он бы не поместился», «Если подлокотник не опускается, то тут и гадать нечего — толстяку следует купить второе место», — написали пользователи.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее свекровь обнаружила в чемодане предмет, заставивший ее устыдиться. Она рассказала, что родственница достала секс-игрушку, после чего показала предмет внуку и понюхала его.