Названы самые популярные экскурсионные туры в Турции

Россияне активно бронируют экскурсионные туры в Турцию в период новогодних праздников. В программу экскурсий традиционно включают не только Стамбул, но и западную часть страны – Каппадокию, Эфес и Пергам. Об этом рассказали туроператоры.

«Предлагают новый маршрут «Месопотамия – истоки цивилизации» в восточную Турцию. Туристы посещают Стамбул, Газиантеп, Адыяман, Урфу, Мардин, Мидьят, Диярбакыр. Стоит тур порядка 1,4 тыс. евро (146,8 тыс. рублей) на человека без авиабилета. Отмечу, что стоимость поездок в Турцию значительно выросла, так как сильно подросли цены внутри страны, потому и группы стало собирать сложнее», – объясняет заместитель директора компании «Ванд» Светлана Кречкина.

Популярны комбинированные программы с пляжным отдыхом на побережье Анталии вместе с Каппадокией, реже – со Стамбулом. В программу тура «По следам великих цивилизаций» включены города с древней историей – Стамбул, Анкара, Каппадокия, Конья, Памуккале, Эфес, Кушадасы, Пергам и Троя. Цены на такие путешествия стартуют от 213 тыс. рублей на человека без стоимости перелета.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Anex Виктории Худаевой, у россиян самым востребованным является обзорный тур «Золотое кольцо Турции» с посещением Стамбула, Анкары, Каппадокии, Султанханы и Анталии, Памуккале, Бурсы. Второй по популярности тур – «Стамбул – Каппадокия». Также туристы посещают в Каппадокии национальный парк Гёреме и берут полеты на аэростатах.

«Если брать только экскурсии, то в этом году наиболее популярны «Древний Стамбул», «От Стамбула до Константинополя», «Все краски Стамбула». Есть планы по разработке нового экскурсионного маршрута по основным туристическим городам Турции, пока согласовываем детали», – уточняет Худаева.

Среди трендов этой осени в Anex отметили увеличение спроса на экскурсионные туры в Стамбул с вылетом из Минеральных Вод. Для сравнения: еще годом ранее бронирование шло, в основном, из Москвы. Также кроме столицы туристы вылетали на регулярных рейсах из Уфы, Новосибирска и Сочи.