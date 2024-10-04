Между Сургутом и Дубаем запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания UTair запустит прямые рейсы Сургут — Дубай и Тюмень — Дубай. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Вылет из Сургута в 08:10, а из Дубая в 14:20. Время в пути составит 6 часов. Самолеты начнут ходить с завтрашнего дня по субботам.

Вылет из Тюмени — в 08:50 и 9:50, и из Дубая – в 14:20 и 15:20. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Перелеты будут осуществляться с сегодняшнего дня по понедельникам и пятницам.

УралПолитRu напоминает, что авиарейсы в Дубай из Екатеринбурга теперь будут выполняться по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Полетное время увеличится на 1 час 20 минут в одну сторону.