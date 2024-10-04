Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в ОАЭ

Аннуляций туров в ОАЭ в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном не отмечается, продажи туров в Иран приостановлены. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Никаких аннуляций или отмен туров в ОАЭ мы не наблюдаем. Самолеты летают, туристы едут в преддверии праздников. В Иран на текущий момент реализация туров приостановлена, так как приостановлено авиасообщение", - сказал он.

Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака будут действовать до 3 ноября. Накануне посольство РФ в Тегеране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран до нормализации ситуации.