Чем туристов привлекают скальные мечети в Казахстане

Казахстан собирается пополнить список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас страна готовит номинационное досье на новые объекты. Среди них – скальные мечети полуострова Мангышлак. Старинные, мистические и необыкновенно красивые. Об этих шедеврах сакральной архитектуры телекомпания «Мир» сняла документальный фильм, передает корреспондент Виталий Попов.

Пейзажи Мангистау (или, как принято было говорить раньше, Мангышлака) часто называют инопланетными. Миллионы лет назад эта территория была дном древнего океана. Вода ушла, но следы морского прошлого остались даже на вершинах гор. Под ногами здесь податливый известняк. Ветер и осадки создают из него причудливые образы.

«Никто это не создавал руками. И никто не может сказать, что полностью исследовал весь регион и знает его, как свои пять пальцев. Даже сегодня, в век технологий, здесь много неизученных мест. Я всю жизнь исследую этот край и все равно постоянно слышу о мистических загадках и малоизвестных местах», – рассказал историк Отыншы Кошпайулы.

Исторически здесь жили разные народы. До казахов летописи и эпитафии упоминают массагетов, дахов, аланов, печенегов, огузов, туркмен и кипчаков. Их религии и традиции смешались в местном культурном коде.

«В Мангистау всегда были свои особенности мусульманства. Люди придерживались и ислама, и тенгрианства параллельно. Например, зажигали шырак (лучину), разводили огонь у могил святых аулие, три раза по кругу обходили захоронение, и так далее. Все это берет начало еще с сакских времен», – рассказал историк, археолог Нурлан Кульбаев.

Особенно почитают на Мангышлаке скальные мечети. Обычно эти образцы сакрального зодчества носят имя одного из мусульманских святых, с чьей биографией они тесно связаны.

«Шопан-ата. Это самый первый проповедник, который, согласно легенде, прибыл на Мангистау. Его мечеть расположена на древней дороге, которая шла из Хорезма на Мангышлак», – рассказала специалист отдела археологии и архитектуры Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Жадыра Аксенбай.

Шопан-ата считается одним из учеников мусульманского святого ходжи Ахмеда Ясави. В XII веке он пришел на Мангышлак проповедовать ислам. В качестве обители многие суфии выбирали природные пещеры и углубляли их. Со временем эти места становились центрами не только молитв, но и медицины и образования. Столетия спустя их по-прежнему считают священными.

«Мы часто приезжаем в это место. Молимся здесь о спокойствии народа, о здоровье и будущем детей. При входе в мечеть чувствуется другая аура. Чистая энергия. Здесь как будто отдыхаешь. Поэтому я и детей, и мужа привожу сюда», – рассказала посетительница Айша Оралбаева.

Мечеть Караман-ата полностью построена под землей. Внутри несколько молитвенных залов и соединяющих их коридоров. Этот святой считается защитником от беззакония. Столетиями, чтобы решить спор, стороны встречались и давали клятву у его могилы.

То, что в другом регионе могут расценить как суеверие или пережиток прошлого, для наполненного легендами и мистикой Мангышлака является нормой.

«У этого места очень сильная аура, мощная энергетика. Когда спускаетесь в подземную мечеть, можно почувствовать всю эту силу. Люди приходят сюда, просят благополучия своим семьям, счастья», – рассказал директор Общественного благотворительного фонда «КАРАМАН-АТА» Сауле Жакаева.

Одной из самых древних считается мечеть Шакпак-ата. Она вырублена в вертикальной скале, а ее стены покрыты рисунками и арабскими надписями. Есть здесь строки о бренности бытия и обнадеживающая фраза «Что ни попросишь, все сбудется».

Эта мечеть принадлежит Султан-эпе. На Мангышлаке он почитается как покровитель моряков и повелитель вод. В дошедших до нас легендах спасает корабли во время шторма, оживляет убитых быков и передвигается по воздуху.

«К нему обращаются люди, которые выходят в море, чтобы была удачная рыбалка, чтобы сохранились и не разбились корабли, чтобы они могли спокойно вернуться домой», – рассказал этнограф Станислав Ли.

В последние годы скальные мечети Мангышлака – популярные туристические места. В Казахстане готовят номинационное досье для включения этих объектов в охраняемый Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Бекет-ата, Султан-эпе, Шопан-ата, Шакпак-ата. Планируем, номинацию готовим. Хотим в этом году предварительно внести в ЮНЕСКО для проверки на полноту. Чтобы они были рассмотрены в следующем году в ходе этой сессии», – рассказала руководитель управления Историко-культурного наследия Министерства культуры и информации Казахстана Жанат Сеидалиева.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО от Казахстана уже входят шесть объектов. Это мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, комплекс петроглифов Танбалы-тас, степи и озера Сарыарки, Чанъань-Тянь-Шанский коридор Великого шелкового пути, горы Западного Тянь-Шаня и Туранские пустыни.