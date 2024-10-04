Туристы в Китае недалеко от границы с Россией встретили леопарда

В Китае недалеко от границы с Россией туристы на дороге встретили редкого дальневосточного леопарда. Раньше в этом месте хищника не наблюдали, сообщает «МИР 24».

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По кадрам, которые сняли путешественники, специалисты определили, что этот конкретный зверь не зарегистрирован в России. Возможно, он постоянный житель КНР. А значит, популяция редких диких кошек успешно восстанавливается и расселяется по лесам Дальнего Востока.

Российский национальный парк «Земля леопарда» и граничащий с ним китайский нацпарк в этом году вошли в состав трансграничного резервата «Земля больших кошек».