Россиянин побывал в Литве и раскрыл отношение местных к русским

Российский блогер побывал в Литве и раскрыл истинное отношение местных к русским. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что его гидом по европейской стране оказался житель Белоруссии, который переехал туда несколько лет назад.

«Парень сразу дал пару советов, самым необычным оказался — представляться гражданином Казахстана или Белоруссии, само собой, только там, где нет проверки паспортов», — добавил он.

По словам россиянина, оказалось, что литовцы очень неохотно контактируют с русскими.

«Открытой неприязни никто не выражает, разве что совсем "быдловатый" контингент, — пояснил он. — Другие просто постараются избегать общения».

Причем виной такому отношению, как указал блогер, стал страх.

«Может показаться абсурдом, однако многие литовцы всерьез считают приезжих русских шпионами, — подчеркнул он. — Правительство пугает народ байками, якобы Литва следующая, русские придут, поэтому нужно быть готовыми».

Ранее российская туристка побывала в Грузии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским туристам. Девушка по имени Алина рассказала, что приехала в Тбилиси в середине сентября, чтобы повидаться с друзьями. По ее словам, она очень долго решалась на эту поездку.