Туры из Москвы в Египет на осенние школьные каникулы дорожают

Портал TourDom.ru сравнил текущие цены на туры в Египет на осенние школьные каникулы (в этом году они продлятся с 26 октября по 4 ноября) с предложениями недельной давности на те же каникулярные даты.

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Мы рассматривали недельные турпакеты в отели категории 4–5* Хургады и Шарм-эль-Шейха для семьи из двух взрослых и ребенка 10 лет, питание – «все включено», вылеты из Москвы 26–28 октября.

Отдых в номере standard гостиницы Royal Lagoons Resort & Aqua Park 5* (Хургада) предлагается за 296 тыс. руб. Семь дней назад такой же тур можно было забронировать на 20 тыс. руб. дешевле.

Турпакеты в Sunny Days El Palacio 4* (Хургада) за последнюю неделю выросли в цене на 26 тыс. руб., за троих придется заплатить 312 тыс. руб.

Еще больше, на 46 тыс. руб., подорожали туры в отель El Karma Aqua Beach Resort 4*. Семь ночей на «все включено» обойдутся в 336 тыс. руб.

Во всех вышеприведенных гостиницах на даты осенних школьных каникул пока есть относительно недорогие варианты размещения standard или superior. Однако, по всей видимости, туроператоры постепенно распродают места из своих квот, количество доступных для бронирования номеров уменьшается, чем, вероятно, и объясняется рост цен на туры.

А вот варианты отдыха в премиальном Xanadu Makadi Bay 5* (Шарм-эль-Шейх) нам удалось найти только на вылет из российской столицы 31 декабря – неделя в superior side sea view обойдется двум взрослым с ребенком в 357 тыс. руб. Турпакетов с отправлением из Москвы 26–28 числа не предлагается. На эти даты пока можно купить туры в новый, открытый в прошлом году комплекс Rixos Radamis Sharm El Sheikh 5* – 369 тыс. руб. с пакетом Ultra All Inclusive или, например, в Pickalbatros Aqua Park Sharm – 391 тыс. руб.

Ранее мы писали, что обострение конфликта на Ближнем Востоке не повлияло на обстановку на курортах Египта, она остается спокойной и благоприятной для отдыха.