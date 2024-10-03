Российские авиакомпании еще месяц будут летать в ОАЭ с ограничениями

Ограничение Росавиации на полеты отечественных авиакомпаний в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака сохраняются еще на месяц. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель ведомства.

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«Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск, 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов проинформируем о них», – сообщили в пресс-службе Федерального агентства.

Отметим, что наложенные ограничения в первую очередь влияют на расписание рейсов в ОАЭ, Израиль и Иран. Согласно NOTAM российские авиакомпании могут выполнять полеты в эти страны по привычным маршрутам только с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Некоторые перевозчики, чтобы не выбиваться из графика, начали искать альтернативные маршруты. Например, самолет «Уральских авиалиний» вчера летел из Дубая в Москву через Оман, Пакистан и Таджикистан. По пути даже пришлось сесть в аэропорту Душанбе для дозаправки. Такие корректировки привели к тому, что время полета увеличилось до 8 часов 38 минут вместо привычных 5 часов.

Кроме того, Red Wings объявила, что из-за ограничений изменит маршрут рейсов из Сочи в Тель-Авив. К тому же они будут выполняться исключительно в указанный временной промежуток. Аналогичные изменения замечены и у «Азимута» на вылетах из Адлера в Израиль и Дубай.