Туристам запретят напиваться в Испании

Туристам запретят напиваться на популярных островах Испании. Об этом сообщает The Mirror.

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Уточняется, что в некоторых регионах островов Европы введут ограничения на употребление алкоголя. Так, можно будет выпить три бокала в обед и три на ужин. Правило распространится на Магалуф, Плайя-де-Пальма и Эль-Ареналь на Майорке и Сан-Антонио на Ибице.

За нарушение закона будет выписан штраф в размере от 750 до 1500 евро (от 78 тысяч до 167 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что популярный испанский курорт Магалуф внезапно опустел после череды антитуристических протестов местных жителей. Уточняется, что на фотографиях из курортного городка Европы почти нет людей.