Пхукет – это не только рай для любителей пляжного отдыха, но и остров, богатый культурными и природными достопримечательностями. И самое приятное — многие из них можно посетить совершенно бесплатно.

Одна из самых впечатляющих достопримечательностей Пхукета – это статуя Большого Будды. Расположенная на вершине холма Наккерд, она возвышается на 45 метров и видна практически с любой точки острова.

Ват Чалонг — крупнейший и один из самых важных буддийских храмов Пхукета. Это место, где местные жители и туристы приходят за духовной поддержкой. Храм впечатляет своей архитектурой, яркими красками и изящными деталями.

Когда стоит ехать отдыхать на Пхукет

Для тех, кто хочет насладиться захватывающими видами Пхукета, смотровая площадка Карон Вью Поинт станет отличным выбором. Отсюда открывается живописная панорама сразу на три пляжа — Ката Ной, Ката Яй и Карон. Это идеальное место для фотографий, особенно на закате, когда небо окрашивается в мягкие розово-оранжевые оттенки.

Подробнее об остальных достопримечательностях рассказала в своем видео блогер @stranaulybok.