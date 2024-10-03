Китай решил облегчить предоставление платежных услуг для туристов

В Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа.

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По данным местных СМИ, в восьми городах будет запущен пилотный проект, в рамках которого платформы мобильных платежных сервисов получат поддержку в проверке информации индивидуальных хозяйствующих субъектов, чтобы оптимизировать процесс открытия ими на базе платформ платежных кодов, поддерживающих иностранные кредитные карты.

В число восьми городов входят Сучжоу, Ханчжоу, Цзинань, Ухань, Чанша, Шэньчжэнь, Чэнду и Сиань.

Пилотный проект охватит более 11 млн индивидуальных китайских предпринимателей, что составляет около 9,3 проц. от их общего числа во всей стране.

По оценкам, за первые девять месяцев этого года в континентальную часть Китая прибыло 95 млн туристов, что на 55,4 проц. больше в годовом исчислении и связано с расширением политики безвизового транзита.

Китай предпринимает постоянные усилия, чтобы сделать платежи более доступными для иностранных путешественников, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».