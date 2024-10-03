Отдых в отелях Турции за год подорожал на 65%

Рост инфляции в Турции только за последний месяц составил почти 3%, а за год показатель устойчивого повышения уровня цен на товары и услуги увеличился на 50%. Ухудшение экономической ситуации в стране неизменно ведет и к подорожанию отдыха на турецких курортах.

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По данным Института статистики Турции (TUIK), за предыдущие 12 месяцев стоимость жилья в республике увеличилась на 98%, цены на алкогольные напитки и табачные изделия показали рост в 52%, а услуги врачей подорожали на 50%.

В сфере туризма ситуация обстоит не лучше. За год цены на рестораны и отели, по подсчетам TUIK, поднялись на 65%. Фактически рост инфляции оказывает прямое влияние на стоимость отдыха в Турции. По прогнозам экспертов, это не предел. Турецкие отельеры считают, что к началу следующего высокого сезона отдых в гостиницах подорожает еще на 5–8%. Соответственно, каждый месяц цены будут и дальше расти. Так что российским туристам пока не стоит рассчитывать на «дешевую» Анталью.

При этом качество услуг, предоставляемых туристам, скорее всего, останется на прежнем уровне, если даже не упадет. По крайней мере, об этом предупреждает местный турбизнес, который жалуется на нехватку квалифицированных кадров в стране.