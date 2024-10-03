Не успеть за 15 часов: турист подал в суд на турагента из-за опоздания

Суд встал на сторону турагента, с которого клиент после опоздания на рейс попытался взыскать стоимость горящего тура, забронированного за 15 часов до вылета. Дело было в июне. В 23:00 клиент из Челябинска написал в мессенджер турагенту и попросил забронировать тур в Египет на завтра с вылетом в 13:50 из Уфы для супруги и двоих детей. Ближе к полуночи он перевел 70 тыс. руб. в качестве 50% предоплаты, в личном кабинете туроператора была оформлена заявка. На рейсе оставалось три свободных места, поэтому туриста предупредил, что может быть отказ, и с чистой совестью лег спать, чтобы утром уже узнать о решении туроператора и завершить бронирование.

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Казус всего этого мероприятия был в том, что клиент не сообщил работнику турбизнеса о своем нахождении в другом городе. В 00:40 в личном кабинете пришло подтверждение тура от туроператора. В 3 часа ночи турист наконец решил раскрыть карты и попытался выяснить у турагента судьбу своего отдыха, чтобы принять решение – ехать в аэропорт другого города или нет, но ответа не получил. Еще одна попытка через час также не привела к результату.

За 6 часов до вылета турагент проснулся, увидел подтверждение тура и сообщил об этом туристу, полагая, что этого времени с запасом хватает для того, чтобы доехать на такси из Уфы до аэропорта. Клиент тем временем все еще находился в Челябинске. Он объяснил, что уже не успевает в аэропорт, но узнав, что аннулирование заявки будет со 100% фпр, решил попробовать перемахнуть через Урал, чтобы спасти 70 тыс. руб. Пока клиент ехал, турагент оплатил остаток тура своими деньгами и выслал все документы клиенту.

Ставка не сыграла: туристы оказались в аэропорту Уфы за 4 минуты до вылета рейса. Турагент предложил варианты, чтобы отправить клиентов ближайшими рейсами в Египет, но заказчик не согласился. Он сначала подал досудебную претензию, а затем обратился с иском в суд.

В обоснование исковых требований турист указал, что турагент сообщила ему о подтверждении тура с большой задержкой, из-за чего он не успел в аэропорт. Однако юристу представителя турбизнеса удалось доказать, что клиент при бронировании не указал, где он находится.

«Оценивая переписку с истцом, не удалось найти никаких доказательств, что турист сообщил турагенту о своем местонахождении. Кроме того, турист тур не оплатил полностью, соответственно вообще не имел права на получение услуг. Турагент действовал добросовестно, исходя из ситуации и срочной необходимости бронирования. При этом он не обязан обеспечивать своевременное прибытие туристов в аэропорт вылета и оценивать, сколько времени им потребуется, чтобы добраться до него», – объяснил юрист Игорь Косицын, который представлял в суде интересы ответчика.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, опоздавшим на рейс из-за неправильных указателей в аэропорту, вернули деньги за перелет.