Несмотря на напряженность в регионе, туристы не отказываются от Египта

Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, российские туристы не отказываются от поездок в Египет. Об этом СМИ рассказал генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

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По его словам, ни о каком оттоке отдыхающих с египетских курортов речь не идет.

«Наоборот, Air Cairo планирует организовать дополнительные чартеры совместно с российским туроператором Fun&Sun. По моим наблюдениям, сейчас отели в Хургаде заполнены почти полностью, в том числе и отдыхающими из России», – пояснил дипломат.

Он также напомнил, что после роста напряженности в регионе Египет не стал закрывать свое воздушное пространство, в отличие от соседей. Так что самолеты могут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх без каких-либо ограничений со стороны властей республики.

Впрочем, несмотря на позитивный настрой генконсула, российские турагенты в профессиональных чатах пишут, что некоторые туристы все же отказываются от поездок в Египет на фоне активизации военного противостояния Израиля и Ирака. Это подтверждают и туроператоры, но отмечают, что такие случаи носят единичный характер. Обстановка на египетских курортах спокойная, так что у отдыхающих нет причин для переживаний.