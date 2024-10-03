Российские авиакомпании возобновили рейсы в ОАЭ

Росавиация частично разрешила российским авиакомпаниям полеты над Ираном, Израилем и Ираком. 3 октября планируется открыть слоты с 9 до 19 часов по Москве.

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В среду, 2 октября, рейсы выполнялись с 15:30 до 19 часов. А до этого перевозчики отменяли или переносили вылеты в Дубай из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян:

— Российским компаниям уже разрешили летать над Ираном с девяти утра до семи вечера. Это значит, что те рейсы, которые полетят из Москвы в это время, полетят за прежние 5,5 часа, это первое. Второе — иностранные компании, такие как Air Arabia, FlyDubai, Emirates, продолжают летать круглосуточно над территорией Ирана. Они берут немножко восточнее первоначального маршрута. И, кстати, наши авиакомпании тоже будут летать немного восточнее, поэтому рейс будет увеличиваться максимум на 30 минут. То есть курс маршрута будет над Ираном, но ближе к афгано-пакистанской границе. Как долго это будет продолжаться, никто не знает, но мой личный прогноз — как только обстановка нормализуется, это неделя — две недели, рейсы вернутся к прежнему маршруту и будут летать по тому же графику, что и сейчас.

— Ноябрьские праздники не под угрозой?

— Понятно, что ноябрьские праздники, а в октябре еще давайте не забудем про школьные каникулы, они, кстати, раньше ноябрьских праздников. Многие люди летят не только в Эмираты: собираются и в Египет, и в Таиланд, и в Турцию. Конечно, Эмираты просядут. Мой прогноз — обстановка нормализуется не раньше, чем эти праздники. Но как раз до того, как она нормализуется, мы потеряем не меньше 15% клиентов на Эмираты, но они перейдут на другие направления. Конкурентное направление — это в первую очередь Египет, это главный конкурент Арабских Эмиратов в это время.

По словам начальника отдела продаж компании «Содис» Ирины Мануильской, 2 октября на облет опасных территорий у перевозчиков уходило два дополнительных часа. Но пассажиры восприняли это с пониманием. Делать прогнозы на будущее пока рано, но в ближайшие дни временные слоты и длительность перелетов, скорее всего, будут определяться по факту на ежедневной основе, считает Ирина Мануильская:

Ирина Мануильская начальник отдела продаж компании «Содис»

«Что касается детских каникул и ноябрьских праздников, ситуация еще абсолютно непонятна, поэтому что будет происходить на октябрьские каникулы, на ноябрьские праздники, сегодня предсказать невозможно. Наши пассажиры тоже отнеслись с пониманием, что нужно хотя бы несколько дней, чтобы стало понятно, что происходит. Опять же, есть большое количество стыковочных рейсов через Дубай, здесь мы тоже разбираемся по мере поступления перелета. Сегодняшние вроде бы все вылетели, все в порядке, по поводу завтрашних рейсов будем опять уточнять».

Но цены на авиабилеты и туры в этом направлении из-за лишних затрат на облет, скорее всего, вырастут.