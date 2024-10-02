Куда отправиться в тур по реальным местам съемок фильмов

Фильмы часто вдохновляют нас своим великолепием, показывая уникальные пейзажи и города. Но что, если вы можете увидеть эти места вживую? Путешествие по следам культовых фильмов — это шанс погрузиться в мир кинематографа и насладиться реальными локациями, где снимались любимые сцены. Издание Туристас описало места, где снимались популярные зарубежные фильмы.

Новая Зеландия стала местом съемок «Властелина колец» и «Хоббита». Хоббитон, расположенный на Северном острове, сохранился как туристическая достопримечательность. Также здесь можно увидеть величественные пейзажи, которые использовались для создания Рохана и Мордора.

Шотландия запомнилась многим поклонникам «Гарри Поттера». Здесь находится Гленфиннанский виадук, по которому проходил Хогвартс-экспресс, и озеро Лох Шил, которое добавляет магии в кадры фильмов.

Исландия — идеальная локация для «Игры престолов». Ледники, вулканы и лавовые поля стали естественными декорациями для сцен за Стеной. Путешествуя по этим местам, вы можете вживую ощутить атмосферу любимых фильмов и погрузиться в их мир.