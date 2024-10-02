Туристы поменяют планы на отдых в Египте

На фоне резкого обострения ближневосточного конфликта в профессиональных чатах турагентов появились сообщения о том, что некоторые туристы меняют планы на отдых в Египте. Те, кто собирался отправиться в ближайшее время в Шарм-эль-Шейх, выбирают по соображениям безопасности туры в Хургаду, так как этот курорт расположен на гораздо большем удалении от границы Египта с Израилем.

© tourdom.ru

В крупных туроператорских компаниях и сетях турагентств пока не отмечают тенденции к масштабной переориентации клиентов с Шарм-эль-Шейха на Хургаду.

«Мы не видим какого-либо изменения структуры спроса на туры в Египет в связи с ситуацией вокруг Израиля. Наиболее популярные египетские курорты находятся довольно далеко от границы с этой страной. Программы продолжаются согласно расписанию, распределение заявок между Хургадой и Шарм-эль-Шейхом примерно равное, с небольшим, в пределах 10%, преобладанием запросов на Хургаду», – рассказали в одном из туроператоров.

А в крупном онлайн-тревел-агентстве (ОТА) поделились конкретной статистикой, у компании, наоборот, несколько преобладает спрос на Шарм-эль-Шейх: в период с 11 по 18 сентября на этот курорт приходилось 45,4% бронирований туров в Египет, тогда как на Хургаду – 41%. Неделей позже доля Шарм-эль-Шейха составила 49,7%, Хургады – 34%. В период с 25 сентября по сегодняшний день, 2 октября, турпакеты в Шарм выбрали 42,5% туристов, в Хургаду – 38,4%. Как видим, несмотря на то что напряженность на Ближнем Востоке активно росла всю последнюю неделю, доля заявок на более удаленный от Израиля курорт у ОТА по-прежнему ниже, чем на расположенный в 200 км от границы Шарм-эль-Шейх.

«При выборе курортов туристы, как правило, ориентируются на текущую стоимость туров. Те, кто не впервые отдыхает в Египте, зачастую руководствуются индивидуальными предпочтениями, бронируют полюбившиеся гостиницы», – поясняют специалисты.

Цены недельных турпакетов «все включено» в отели 5* Шарм-эль-Шейха на вылеты из Москвы в ближайшие выходные начинается от 211 тыс. руб. за двоих, в гостиницы категории 5* Хургады – от 215 тыс. руб.

Минэк, как и другие уполномоченные госорганы РФ, не выпускали

рекомендаций туристам воздержаться от поездок в Египет в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. На сегодня

действует только предписание Росавиации авиакомпаниям – в целях безопасности рейсов прокладывать маршруты в облет воздушного пространства ряда стран.