Группе турагентов из России пришлось задержаться в Иране

Как минимум на сутки пришлось задержаться в Иране участникам информационного тура, который организовал для турагентов туроператор ITM group. В страну они прибыли 22 сентября и должны были вернуться в Россию 2 октября рейсом иранской авиакомпании Mahan Air. Однако из-за того, что все полеты гражданских самолетов в Иране приостановлены до 3 октября, планы изменились.

«В настоящее время в Иране находится рекламный тур ITM group “Большое путешествие по Ирану“, который должен был завершиться сегодня, 2 октября. Для группы было предоставлено размещение в отеле в Тегеране и разработана программа отдыха – они отправились на шопинг в Iran Mall – крупнейший торговый центр столицы. Как только будет открыт аэропорт, наши коллеги вылетят домой», – рассказали «ТурДому» в ITM group.

Участники инфотура записали для коллег видео и заверили, что обстановка в Иране спокойная.

«Мы задержались на сутки-двое, но я бы остался и на неделю. Приезжайте сюда, всё здорово, здесь классно», – поделился впечатлениями Алексей Филатов, турагент из Самары.

Сколько всего российских туристов сейчас находится в Иране, неизвестно, но вряд ли их количество превышает несколько сотен. По мнению путешественника и автора проекта «География» Николая Баландинского, неоднократно бывавшего в Иране, российским туристам в этой стране вряд ли что-то угрожает даже в случае ответных ударов от Израиля. Дело в том, что Иран большой.

«В самом Тегеране обычно никто больше одного дня не задерживается, все главные достопримечательности в других городах. Могут быть задержаны и отменены внутренние рейсы, и это может сказаться на программах туров», – пояснил «ТурДому» Баландинский.

Обстановка в регионе, по его мнению, скоро нормализуется, так как «между Ираном и Израилем расположены еще две страны» и обе не в восторге от происходящего.

Что касается гостей из Ирана, которые сейчас находятся в России, то для них туроператоры тоже организуют дополнительную программу.

«DMC операторы к этому (форс-мажору. – Ред.) готовы. Туристов не бросают. Тем более снялся вопрос с визами – не нужно преодолевать бюрократические препоны, чтобы их продлить», – рассказал нам Сергей Войтович, генеральный директор «Свой ТС».

Он обратил внимание, что иранцы в основном приезжают на 8 дней по групповым спискам без виз или самостоятельно оформляют электронное разрешение, которое дает право находиться в России 14 дней.

Ранее мы писали, что Иран нанес ракетный удар по территории Израиля, из-за чего Росавиация временно ограничила пролет над территорией Ирана для российских авиакомпаний. С иранской стороны гражданские рейсы приостановлены на сутки.