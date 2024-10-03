Пять отелей построят в Нижегородской области

Пять отелей на 799 номеров планируется построить в Нижегородской области к 2028 году. Об этом пишет ДОМОСТРОЙНН.РУ со ссылкой на министерство туризма и промыслов региона.

© РИА Новости

В частности, четыре из пяти гостиниц будут пятизвездочными. Они рассчитаны на 732 номера. Также будет построен спортивно-туристический комплекс уровня «четыре звезды. В нем предусмотрено 67 номеров. Проекты реализуются с привлечением льготного кредитования в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Нижегородская область — один из самых популярных туристических регионов России. Ежегодно количество туристов здесь увеличивается примерно на 10%. В разгар сезона загруженность отелей и гостиниц достигает 90–100%, — отметили в министерстве.

Ожидается, что к 2030 году номерной фонд нижегородских гостиниц увеличится на 2,7 тысяч единиц. Для этих целей возведут трех-, четырех- и пятизвездочные отели и свыше 2,1 тысячи апартаментов.

Напомним, первую гостиницу на трассе М-12 в Нижегородской области планируется открыть в следующем году.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»