Власти посоветовали турбизнесу не штрафовать при отмене поездок в Иран

Министерство экономического развития России посоветовало туристическим компаниям не накладывать штрафы на туристов при отмене путешествий в Иран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития рекомендует не применять штрафные санкции при отмене поездок, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг", — говорится в сообщении министерства.

Вечером 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку в отношении Израиля. На фоне ситуации с обстрелом еврейского государства было закрыто воздушное пространство над исламской республикой. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке российское посольство в Тегеране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран, а в Кремле допустили введение временных ограничений на официальные визиты в ближневосточные страны.