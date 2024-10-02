Россияне пожаловались на условия в пятизвездочном турецком отеле

Плохая уборка номеров и территории, мусор и недостаточное количество лежаков на пляже – с такими условиями столкнулись гости Sealife Family Resort 5* в Анталье. Редакции TourDom.ru о возникшей ситуации рассказал их турагент и представил фотографии с места.

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По словам туристов, ко всему перечисленному добавилось то, что им на протяжении 7 суток не меняли постельное белье. Гости, как они сами говорят, устроили скандал, только после этого ситуация поменялась. С остальными жалобами они обращались к администрации отеля, но реакции не последовало.

Россияне купили тур с размещением в Sealife Family Resort 5* на 24 дня. Они не уехали в другую гостиницу, несмотря на имеющиеся претензии к отелю. Возвращаться туда снова туристы однако не собираются.

Стоит отметить, что на сайтах с отзывами об отелях за прошедший сентябрь нет подобных жалоб. Напротив, гости хвалят гостиницу в Анталье как раз за чистоту и хороший сервис, обещая приехать снова. Редакция направила запрос представителям отеля, предложив прокомментировать ситуацию.

Фотографии с грязной посудой и мусором на территории отеля теоретически могут служить доказательством того, что туристические услуги были оказаны с нарушениями, говорят юристы в беседе с TourDom.ru. Однако есть риск, что описанная ситуация крайне субъективна.

При наличии спорных моментов, советуют специалисты, нужно тщательно фиксировать нарушения на месте и обращаться к исполнителю. Отели при выявленных нарушениях могут предоставить бонус в виде повышения категории номера или иного комплимента своим гостям в качестве извинений. Если, несмотря на обращения, администрация гостиницы не предпримет никаких действий, то туристы могут направить претензию туроператору, который является ответчиком за все услуги, включенные в состав турпродукта. Если ее не удовлетворят, то туристы вправе пойти в суд.

Ранее TourDom.ru писал, что сотрудница турецкого отеля выкинула брендовые кроссовки туриста вместе с мусором.