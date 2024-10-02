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АТОР: Российский турпоток в Таиланд в сентябре вырос на 11%

Турпоток россиян в Таиланд в сентябре увеличился на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Российский турпоток в Таиланд в сентябре вырос на 11%
© ТАСС

Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии. Однако в списке неазиатских стран Россия — непоколебимый лидер, указали в АТОР.

Указывается, что в сентябре Таиланд принял свыше 78 тысяч российских туристов, при этом эксперты отметили, что продажи на октябрь и ноябрь идут намного динамичнее.

Ранее губернатор Пхукета выразил серьезную обеспокоенность проблемой избыточного туризма в провинции со всеми вытекающими негативными последствиями. Власти предложили ввести финансовый ценз для путешественников, желающих отдыхать на Пхукете, передает «Радиоточка НСН».

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Ассоциация туроператоров России