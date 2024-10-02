Стало известно, подорожают ли авиабилеты из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цены на авиабилеты из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут вырасти, если повысятся затраты на перелеты, предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что на данный момент роста стоимости билетов не наблюдается.

Если затраты вырастут, последствия будут переложены в стоимость авиабилетов. Сейчас никакого изменения цен на билеты из-за текущей ситуации не произошло, — пояснил вице-президент РСТ.

По словам Горина, если ограничения будут действовать продолжительное время, то рейсы могут отправлять в облет. Так, напомнил эксперт, в Турцию местные авиакомпании летят 3,5 часа, а российские — в среднем около четырех часов.

Если ограничения будут действовать продолжительное время, то рейсы будут отправлять в облет. В Турцию местные авиакомпании летят 3,5 часа, российские — в среднем четыре часа. Всегда это приводит к увеличению времени и большим затратам авиакомпании, — добавил Горин.

Авиаэксперт Роман Гусаров ранее сообщил, что стоимость авиабилетов вырастет в 2025 году главным образом из-за увеличения пассажиропотока. По его словам, это главный фактор роста цен. Он подчеркнул, что сейчас авиакомпании выходят в зону рентабельности как по внутренним рейсам, так и международным.