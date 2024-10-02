Турэксперт назвал альтернативу Ближнему Востоку для отдыха

Вместо поездок в страны Ближнего Востока россиянам можно отправиться на отдых в Азию, посоветовала тревел-блогер и консультант по путешествиям Евгения Друкер. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что в качестве альтернативы стоит рассмотреть Вьетнам, Сингапур, Куала-Лумпур, Таиланд или Бали.

Как альтернативу можно рассмотреть Азию: Вьетнам, Сингапур, Куала-Лумпур, Малайзию, Бали, Таиланд. Но полагаю, что стоимость билетов и по этим направлениям изменится, так как полеты туда пролегали через Иран, — пояснила Друкер.

Она отметила, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании поменяли маршруты. Теперь, по словам блогера, время перелета в Дубай может занять до восьми часов. Она допустила, что из-за этого могут вырасти цены на билеты. Кроме того, добавила Друкер, многие просто побоятся лететь в регион.

Еще самые популярные направления у россиян — это Турция и Египет. Однако нужно быть готовым к тому, что из-за изменения маршрута полеты в Египет тоже станут длиннее по времени, — заключила тревел-блогер.

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