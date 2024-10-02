В РСТ заявили, что не фиксируют аннуляций туров в Иран

Аннуляций туров в Иран в связи с обострением конфликта с Израилем не отмечается, в то же время спрос на туристические поездки в страны Ближнего Востока может снизиться, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На ближайшие даты у ITM Group не было бронирований туров в Иран, а на вылеты, запланированные на более отдаленные сроки, аннуляций ни по одному направлению не поступило. Новые туры пока покупают в прежнем темпе", - рассказали в союзе со ссылкой на руководителя департамента продаж и разработки продукта компании ITM Group Юлию Соколову.

Заместитель директора туроператора "Ванд" Светлана Кречкина сообщила, что спрос на туры в Иран в связи с обострением конфликта снизился. По ее словам, компания пока не получала запросов на аннуляцию забронированных туров в Иран, но в целом события повлияют на спрос на путевки в регион.