В РСТ ответили на слухи об увеличении времени полета из Москвы в ОАЭ

Путешественникам стоит заранее проверять данные о времени полета у авиакомпаний, посоветовал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, комментируя сообщения об увеличении перелета из Москвы в ОАЭ. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Росавиация скорректировала свои ограничения и сняла запрет на полеты в Иран, Израиль и Ирак в определенные временные рамки.

Мы рекомендуем руководствоваться только официальными сообщениями, в том числе авиакомпаний и авиационных властей. Росавиация скорректировала свои ограничения и сняла запрет на полеты в Иран, Израиль, Ирак и над их территорией в определенные временные рамки. 2 октября рейсы будут выполняться с 15:30 до 19:00 мск, а 3 октября — в дневное время, — поделился Горин.

По его словам, ограничения распространяются только на российские авиакомпании. Горин уточнил, что делать прогнозы о дальнейших изменениях можно не раньше 4 октября. Вице-президент РСТ отметил, что нужно отслеживать актуальную информацию о времени вылета и отмене рейсов.

Нужно отслеживать актуальную информацию авиакомпаний о переносе времени вылета, об увеличении времени полета либо при отмене рейсов, что может быть при обострении политической ситуации. Сегодня ночью начали действовать ограничения, и регулярный рейс на Сейшелы летел в облет Ирана через территорию Казахстана, Афганистана и Пакистана, время в пути увеличилось, — заключил Горин.

Ранее появилась информация, что время перелета из Москвы в ОАЭ увеличится на 2,5 часа и составит минимум восемь часов. В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что теперь рейсы из столицы и Екатеринбурга будут выполняться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.