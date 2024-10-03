Визовые центры начали требовать у туристов выписки из трудовых книжек

Визовые центры стран единого Шенгенского пространства начали требовать у туристов выписки из трудовых книжек из-за санкций. К таким выводам пришли авторы телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали!» после изучения документов Еврокомиссии. Еще в 2022 году после снятия упрощенного режима оформления разрешения на въезд дипломатам рекомендовали учитывать, связаны ли заявители из РФ с физическими или юридическими лицами, подпадающими под ограничения ЕС.

© tourdom.ru

«Если такие связи существуют, то следует рассмотреть вопрос об отказе в выдаче визы», – говорится в пункте 24-V руководящих принципов общей выдачи виз российским заявителям.

Таким образом, вероятно, дипмиссии начали следовать этому правилу. Благодаря данным из трудовой они смогут увидеть, работали ли туристы в последние 10 лет, например, в Сбербанке или РЖД. Вполне возможно, что сотрудникам подобных организаций могут отказать в шенгене.

Однако другие источники скептически относятся к этой версии, так как ранее эти рекомендации Еврокомиссии очень часто игнорировали:

«На практике за 2 года огромное количество сотрудников компаний, которые находятся под санкциями, визы получили без проблем, к ним не было никакого особого внимания».

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» также считают, что требование трудовой с санкциями не связаны.

«Только три визовых центра стали требовать этот документ. О поголовном решении нет речи», – скептически высказываются они.

Ранее «Турдом» писал, что в BLS Spain Russia с 1 октября без справки из Фонда пенсионного и социального страхования РФ о трудовой деятельности заявление на шенген не примут. До этого такие же требования туристам выставила Италия. Обновил список документов и визовый центр Болгарии.