Отказ от тура в Египет: не стоит рассчитывать на полный возврат денег

Редакция TourDom.ru выяснила, на какие компенсации могут рассчитывать туристы в случае отказа от уже оплаченного тура в Египет или ОАЭ из-за боязни лететь в эти страны на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

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Как поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, в соответствии с законодательством полный возврат денег полагается туристам при наличии обстоятельств, свидетельствующих об угрозе безопасности в стране временного пребывания. Такие обстоятельства должны быть подтверждены решением или рекомендациями уполномоченного госоргана, например, Минэкономразвития РФ, а их в отношении ОАЭ или Египта пока нет. Кроме того, опасность для туристов сейчас связана не с какими-либо событиями в местах отдыха, а с пролетом в воздушном пространстве, в котором могут происходить военные действия. Поэтому Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от рейсов в Израиль, Иран и Ирак, а маршруты в третьи страны прокладывать в облет, чему и следуют перевозчики.

Отказ от уже оплаченного тура в ОАЭ или Египет будет считаться расторжением договора по инициативе туриста. В таком случае туроператор вправе удержать из суммы к возврату денег свои фактически понесенные расходы (ФПР). Если дело дойдет до судебного разбирательства, суд может учесть тот факт, что обстоятельства изменились для туриста существенно, т. е. настолько, что, зная их заблаговременно, он бы не заключал договор реализации турпродукта. Но и это не освобождает заказчика тура от оплаты фактически понесенных расходов, речь может идти лишь о «справедливом распределении бремени ФПР между туристом и туроператором, если суд определит иные последствия расторжения договора», – уточняет юрист.

Судя по информации от турагентов, отказов от ранее купленных туров в Египет или ОАЭ пока практически нет, некоторые туристы лишь придерживают бронирования будущих поездок. Проблема, с которой сталкиваются путешественники в связи с событиями на Ближнем Востоке, – задержки рейсов. В этой связи напомним пассажирам об их правах. Если вылет откладывается на 2 часа, авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки, на 4 часа и больше – горячее питание. При задержке от 8 часов положено бесплатное размещение в гостинице.