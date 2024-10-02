Турагент высказалась о рекомендациях не летать на Ближний Восток

Боевые столкновения на Ближнем Востоке поставили под вопрос планы многих россиян, привыкших летать на отдых именно в этом направлении. В Новосибирске был задержан рейс в Дубай. Об угрозе полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака заявили и в Росавиации. Руководитель туристического агентства Анастасия Дядич рассказала «ФедералПресс», как отреагировали туристы на последние события и на какие компенсации могут рассчитывать, если сорвется уже оплаченный отпуск:

«Есть ощущение, что после периода пандемии, а затем СВО отношение людей к таким ситуациям стало проще. Возможно, те, кто опасались летать из-за каких-либо мировых ситуаций, просто отказались на время от идеи путешествий. А те, кто все же выбрал для себя путешествия, летят, если есть возможность, рейсы и туры. Наши туристы сейчас и в Египте, и на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда много вылетов и на ближайшие каникулы. Как мы говорим клиентам: если будет вынужденный запрет на вылеты в определенную страну, наш закон о туризме защитит вас и туроператоры либо вернут деньги, либо перенесут тур. Задержки рейсов бывают по разным причинам, на днях Кубу задел шторм «Хелен» и были задержаны рейсы из Москвы. Будет ли возврат за неиспользованные ночи в отеле? Если заселение по пакетному туру произошло на следующие сутки, можно запросить перерасчет. Во время пандемии были организованы вывозные рейсы, и тем туристам, у которых срок пребывания в туре сократился, был осуществлен возврат за неиспользованное проживание».