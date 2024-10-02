Из-за сложной политической обстановки на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана. Перевозчики вынуждены следовать в Эмираты, на Мальдивы и в некоторые другие страны по обходным маршрутам, в том числе с дозаправкой, например, в аэропортах Средней Азии. Вырастает расход топлива и время в пути, что неизбежно приводит к дополнительным издержкам. Например, время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа.

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При этом арабские перевозчики в настоящее время не облетают Иран, и это дает им превосходство над российскими рейсами. По оценке руководителя туроператора Space Travel Артура Мурадяна, 50–60% перевозки из России на Ближний Восток осуществляют иностранные авиакомпании.

Действительно, небо над Ираном не закрыто – судя по данным сервиса Flightradar, в воздушном пространстве страны довольно много самолетов преимущественно арабских авиакомпаний – Emirates, Air Arabia, flydubai, Oman Air и др. Осуществляются полеты, в том числе, из России и в Россию. Сейчас, например, над Ираном летит рейс flydubai из Новосибирска, кроме того, лайнер этой же авиакомпании (рейс FZ 989) следует в Москву.

Ключевой момент – до какого времени продлится рекомендация Росавиации. Ответить на этот вопрос сегодня невозможно – из Ирана и Израиля периодически поступают грозные заявления, и политическая ситуация пока далека от стабильности.

Ранее мы писали о том, что российские авиакомпании массово задерживают и отменяют рейсы в ОАЭ.