«Хотели покупать тур, но ушли думать»: туристы не торопятся в Египет

После обострения конфликта между Израилем и Ираном турагенты пока не фиксируют отказов туристов от уже забронированных туров в Египет. Тем не менее бесследно плохие новости с Ближнего Востока не прошли - это видно по комментариям в соцсетях.

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«У меня несколько броней на ближайшие даты, туристы молчат, значит, не волнуются», - сообщил участник телеграм-чата для специалистов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0» Александр Руднев.

В некоторых туркомпаниях обращения от туристов все же есть:

«Клиенты летят на Красное море в конце ноября. После вчерашних событий уже позвонили, нервничают». Люди волнуются даже за свои туры в ОАЭ: «Мои хотели отменить тур в Эмираты, поскольку предстоит лететь недалеко от зоны конфликта, переживают именно за перелет».

Однако несмотря на беспокойство, туристы, как правило, не отказываются от поездок, многих останавливают условия возврата денег. Дело в том, что при аннуляции договора по инициативе клиента, туроператор будет удерживать фактически понесенные расходы (ФПР), и турист не получит на руки полную сумму, уплаченную за тур. Удержания могут быть значительными в случае, если клиент отказался от поездки незадолго до вылета.

«Клиенты сначала хотели отменить тур, но 75%-ный ФПР их остановил», - приводит пример турагент.

В то же время новых бронирований туров в Египет стало меньше.

«Многие в целом не в восторге от цен, и тут еще вот эти новости сверху», - говорит турагент. «Туристы уже созрели, должны были покупать тур на каникулы, но посмотрели новости и ушли думать», - вот, пожалуй, типичное поведение клиентов турфирм.

Иногда люди переориентируются на Хургаду или другие направления.

«Шарм-эль-Шейх ближе к границе с Израилем, поэтому посоветовала клиентам выбрать другой популярный курорт на Красном море», - сообщил один из турагентов.

Впрочем, временное снижение продаж будет зависеть от того, как долго продлятся ограничения на пролет через территорию Ирана и в целом от плохих новостей. В частности, утром появилась информация, что в ближайшее время Израиль может нанести ответные удары по стратегическим объектам Ирана.