«Аэрофлот» запустил прямые рейсы в Гоа из Москвы и Екатеринбурга

«Аэрофлот» официально запустил прямые рейсы в Гоа из Москвы и Екатеринбурга. Сегодня самолеты авиакомпании приземлились в новом Международном аэропорту Манохар (GOX).

© tourdom.ru

«Первым ранним утром четко по расписанию приземлился Boeing 737-800 из Екатеринбурга. А уже через час совершил посадку Airbus 330 из Москвы. Российских туристов радушно встретили на земле представители воздушной гавани», – рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

В течение высокого туристического сезона перевозчик намерен выполнять до пяти рейсов в неделю. Из Москвы – по вторникам и субботам; из Екатеринбурга – по средам, субботам и воскресеньям.

Что касается билетов, то в октябре стоимость round trip из Шереметьево в индийский штат начинается от 71,5 тыс. руб, из Кольцово – 62,5 тыс. руб.

Отметим, что в рейтинге популярности направлений, подготовленном Службой «БАНКО» в качестве прогноза на сезон зима-2024/2025, Индия занимает 11-ю позицию. При этом, по словам экспертов, у страны есть все шансы подняться выше в данном списке.

Между тем росту популярности Гоа у туристов может поспособствовать и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Самолеты летят в Индию, минуя этот регион, так что риски внезапной отмены рейсов или необходимости менять маршруты из конфликта Израиля и Ирана минимальны.