Российские авиакомпании массово задерживают и отменяют рейсы в ОАЭ

После усиления конфликта на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям воздержаться от рейсов в Израиль, Иран и Ирак. Маршруты в третьи страны также необходимо прокладывать в облет. В связи с этим перевозчики вынуждены отменять или корректировать расписание вылетов в ОАЭ.

Так, «Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов SU 524/525 Москва – Дубай – Москва на 2 октября. Пассажиры автоматически перебронированы на другой ближайший вылет. Также «Победа» задерживает отправления в Дубай, Абу-Даби и в обратном направлении на несколько часов. В свою очередь, «Россия» корректирует расписание в аэропорту Аль-Мактум: из Сочи борт полетит с технической посадкой в Хургаде, а из Санкт-Петербурга – в Самаре.

Авиакомпания S7 Airlines объявила о задержке рейса из Новосибирска в Дубай на 2 октября. При этом самолет, летевший ночью из Домодедово, пришлось развернуть прямо в полете и вернуть в Москву.

«С пассажирами в аэропорту будут работать представители S7», – уточнили в перевозчике.

Кроме того, «Уральские авиалинии» откладывают вылеты в Дубай из Москвы и Екатеринбурга, а также в обратном направлении. В связи с облетом закрытого воздушного пространства через Таджикистан, Пакистан и Оман время в пути увеличится на 1 час 20 минут (Кольцово) и 2 часа 30 минут (Домодедово).

Наконец, «Азимут» отменил рейсы А46087/6088 Минеральные Воды – Дубай / Дубай – Минеральные Воды на 2 октября. Пассажирам доступен вынужденный возврат полной стоимости билетов.