Россия готовит безвизовые соглашения с рядом стран

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС назвал страны, в которых откроются российские посольства, рассказал о планах ввести безвизовый режим с рядом государств и ответил на вопрос, почему у России нет планов вводить визовые ограничения для граждан США.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном ВНЖ для иностранцев, не разделяющих "деструктивные неолиберальные установки" в своих странах. Готов ли список стран, граждане которых смогут воспользоваться этим упрощенным порядком? Будет ли он впоследствии расширяться?

— В целях реализации указа президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года №702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" распоряжением правительства Российской Федерации от 17 сентября 2024 года №2560-р утвержден перечень иностранных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Исходим из того, что упомянутый перечень может в дальнейшем актуализироваться по результатам соответствующего мониторинга, осуществляемого МИД России и его загранучреждениями на постоянной основе.

— К 1 августа планировалось представить предложения по расширению списка стран, граждане которых могут оформлять электронную визу в Россию. Пока государств в списке так же 55. Какие страны могут войти в обновленный список?

— Вопрос о расширении перечня иностранных государств, граждане которых могут получить единую электронную визу, планировалось рассматривать по результатам мониторинга применения данной визы в течение одного года с даты ее практического запуска, то есть после 1 августа 2024 года. Пунктом 1 плана мероприятий по реализации в 2024–2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 16 января 2024 года №30-р, предусмотрено расширение перечня государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, в срок до 10 декабря 2024 года.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на ВЭФ, согласился с предложением упростить для иностранцев получение визы, в том числе для посещения жителями Юго-Восточной Азии Дальнего Востока. Ведется ли соответствующая работа и какими могут быть упрощения?

— Вопросам упрощения порядка въезда граждан стран Юго-Восточной Азии, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения, уделяется первостепенное внимание. В отношении таких стран Азиатского региона, как Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, КНР, КНДР, Мьянма, Малайзия, Филиппины и Сингапур, действует система выдачи единой электронной визы. В проработке находится вопрос об увеличении срока ее действия. Кроме того, гражданам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Индии, Камбоджи, Китая, КНДР, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Филиппин выдаются туристические визы на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином реестре классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Работа на двустороннем треке по тематике облегчения режима взаимных поездок граждан продолжается.

— Удалось ли продвинуться в вопросе открытия новых российских диппредставительств в Азербайджане по итогам визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Баку? Есть ли понимание, когда будет открыто новое генконсульство, и будет ли оно открыто в Карабахе?

— Вопрос об открытии новых загранпредставительств России на территории Азербайджана в настоящее время прорабатывается на политическом уровне. По мере оформления соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульский департамент подключится к реализации связанных с ними практических шагов.

— Ранее вы говорили, что Россия ведет переговоры по установлению безвизового режима с девятью странами. Какие это страны? На какой стадии сейчас находятся переговоры с ними? Можно ли ожидать, что к новому году список безвизовых стран для россиян расширится?

— Проработка соглашений об отмене визовых требований, предусматривающих безвизовый въезд при краткосрочных поездках граждан (как правило, до 90 дней), в настоящее время ведется с целым рядом дружественных стран (девять из них — в регионах Африки и Ближнего Востока). Обсуждение с иностранными партнерами проектов соответствующих документов находится на различных стадиях и имеет свою специфику, поэтому от оценок продуктивности продолжающихся переговорных процессов и возможных сроков их завершения хотел бы пока воздержаться. Как обычно, будем незамедлительно информировать общественность по достижении конкретных результатов нашей работы, воплотившихся в документально оформленных двусторонних договоренностях.

— Список российских диппредставительств в Африке в последнее время расширился. В каких еще странах Африканского континента могут открыться новые посольства и консульства в ближайшее время?

— В настоящее время прорабатывается возможность расширения российского дипломатического присутствия в странах Африки, в том числе открытие диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, где в составе посольств будут также функционировать и консульские отделы.

— Получить визу США в Москве обычному российскому гражданину весьма затруднительно. А как обстоят дела с выдачей российских разрешений на въезд для граждан США? Нет ли у Москвы планов поступать зеркально?

— Граждане США, не включенные в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, по-прежнему могут обращаться за получением российских виз в любое российское дипломатическое или консульское учреждение за рубежом, как это предусмотрено двусторонним соглашением об упрощении визовых формальностей от 2011 года. Несмотря на конфронтационную политику американской администрации, считаем важным поддержание нормальных деловых, культурных, туристических и семейных контактов между нашими странами, поэтому введение каких-либо визовых ограничений для граждан США не планируется.

— Сколько украинцев за последний год обратились за получением российского гражданства и сколько его получили?