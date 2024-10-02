Эксперт: российские туристы в Иране в безопасности

В Иране находятся несколько десятков российских туристов, все они в безопасности, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В Иране, по предварительной оценке, несколько десятков российских туристов. По имеющейся информации, они находятся в безопасности. И на данный момент никто не запрашивал досрочного возвращения на родину», — сказала она ТАСС.

Ранее КСИР заявил, что применил против Израиля гиперзвуковые ракеты.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.