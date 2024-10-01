Эксперт объяснил, почему падает качество сервиса в турецких отелях

Несмотря на рост турпотока в Турцию, местная туротрасль готовится к настоящему коллапсу. В отелях стремительно сокращается число квалифицированных кадров, а на их место приходят неопытные иностранные работники, рассказал президент Эгейской ассоциации туристических предприятий и гостиниц (ETIK) Мехмет Ишлер.

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По его словам, ситуация на рынке труда складывается сложная. В республике закрывается большое количество туристических учебных заведений, где подготавливают персонал для отелей и ресторанов. При этом 90% выпускников оставшихся учебных центров не идут работать по специальности из-за низких зарплат.

С другой стороны, квалифицированные сотрудники, которые трудятся в туризме не первый год, уезжают из Турции в более перспективные с точки зрения оплаты труда страны. В их числе Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и др. Таким образом, на рынке образуется нехватка кадров, которую нужно устранить.

Для этого отельерам приходится нанимать персонал из-за рубежа, например из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и России. В большинстве своем их труд оценивается дешевле, что помогает владельцам гостиниц экономить, но по итогу страдает и качество сервиса.

«Они не знакомы с классическим турецким гостеприимством. Возможно, наши затраты на рабочую силу снижаются, но и качество наших услуг также падает. Нам нужен срочный план по выходу из кризиса», – заявил Мехмет Ишлер.

Отметим, по данным Ассоциации профессиональных менеджеров отелей, сейчас в туристическом секторе не хватает как минимум 100 тыс. сотрудников, от горничных до шеф-поваров. Если ситуация не изменится, в ближайшие годы дефицит кадров составит 1,5 млн.

Ранее президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу также заявил, что дефицит кадров ведет не только к ухудшению сервиса, но и к подорожанию отдыха для туристов. Чтобы поддержать уровень услуг на должной высоте, штат гостиниц необходимо увеличить на 50–60%, а это повлечет рост затрат на оплату труда. Финансовые издержки, естественно, заложат в стоимость номеров для постояльцев.