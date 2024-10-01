Туристы могут сэкономить на отдыхе в Турции в середине октября

Туры в ряд востребованных гостиниц Анталийского побережья Турции с отправлением из Москвы через полторы-две недели, 11–13 октября, реально забронировать значительно дешевле, чем на вылеты в ближайшие выходные.

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Например, в середине месяца недельный отдых на двоих в superior standard room отеля Dobedan World Palace 5* (курорт Кемер) предлагается за 262 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 1 октября. – Ред.). За турпакет с проживанием 8 ночей в таком же номере с 6 октября придется заплатить на 101 тыс. руб. больше. В Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* на ближайшие выходные доступны только junior suite и размещение более высоких категорий, цена недельных туров – от 384 тыс. руб. А на вылеты из Москвы 12 октября можно забронировать standard land view, турпакет обойдется в 253 тыс. руб.

В Gloria Golf Resort 5* (Белек) на заезды в середине месяца предлагаются двухкомнатные номера suite площадью 42 кв. м, туры стоят от 464 тыс. руб. А на вылеты 6 октября за отдых в более скромном standard garden view придется выложить 580 тыс. руб., а за suite нужно отдать от 616 тыс. руб.

На заезды в середине октября пока доступны для бронирования относительно недорогие туры в 13 из 14 гостиниц сети Crystal, цены за неделю на двоих – 177–237 тыс. руб. А вот на ближайшие выходные свободные номера есть только в пяти отелях этой цепочки – турпакеты обойдутся от 200 тыс. руб.

Как видим, дороговизна отдыха с заездами 4–6 октября зачастую связана с дефицитом наиболее бюджетных вариантов размещения на указанные даты. Однако встречаются и обратные примеры: в востребованный Akka Atendon Hotel 5* нам не удалось найти туров из Москвы на 11–13 октября – все номера в отеле распроданы, а вот на ближайшие выходные доступны турпакеты в deluxe land view за 285 тыс. руб. на двоих. Предложение по такой цене – лишь у одного туроператора, возможно, он распродает остатки мест из своей квоты.

По данным «Слетать.ру», предоставленным порталу TourDom.ru, средний чек по бронированиям туров в Турцию, совершенным в период с 9 по 15 сентября на заезды в октябре, составлял у этой компании 222,1 тыс. руб. А по бронированиям с 23 по 30 сентября он снизился на 29 тыс. – до 193,1 тыс. руб.

Ранее мы писали о том, насколько, по оценкам турецкого эксперта, может подорожать размещение в гостиницах Анталийского побережья Турции в следующем летнем сезоне.