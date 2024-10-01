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Российский путешественник одной фразой описал цены на продукты в Грузии

Российский путешественник возмутился высокими ценами на продукты в Грузии. Описывая свои наблюдения в личном блоге на платформе «Дзен», он отметил, что «нам такое не по карману».

Турист описал цены на продукты в Грузии
© unsplash
«Я заглянул в минимаркет в Тбилиси и ошалел от ценообразования. <...> Нам такое не по карману», — написал он.

В частности, блогера удивили цены на молочные продукты. По его словам, если в России пакет молока можно купить за 70–100 рублей, то в Тбилиси такой же вариант будет стоить чуть менее 400 рублей.

Также блогер привел цены на другие важные продукты. Так, стоимость десятка яиц составляет 192 рубля, большой упаковки майонеза — 457 рублей, маленькой бутылки оливкового масла — 850 рублей, а водки — 952 рубля за 0,5 литра.

Ранее портал «Турпром» сообщил, что российские туристы боятся покидать территорию отелей в Турции. Отмечается, что виной всему — рост цен в этой стране.

Как отмечает издание, теперь за пределами гостиниц просто нечего делать — большинство товаров и услуг стали туристам не по карману. Количество отдававших предпочтение пакету «все включено» в этом году составило 67%.

В текущем сезоне стоимость отдыха возросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что, если на этом фоне власти Турции решат отменить систему «все включено», это может стать серьезным ударом по туристическому потоку из России.

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