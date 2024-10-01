Авиакомпания Egypt Air полетит в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы

Продолжает расширяться зимнее расписание рейсов в Египет. Полетную программу в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Москвы запланировала авиакомпания Egypt Air.

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Египетский нацперевозчик собирается летать из аэропорта Домодедово с 12 октября с периодичностью 3 раза в неделю на каждый из двух курортов. Туры с этим перелетом уже появились в системах бронирования, их формирует туроператор Fun&Sun.

Egypt Air станет четвертым египетским перевозчиком, заявившим рейсы на Красное море в зимнем сезоне. Полетные программы из столицы обозначены также у AlMasria Universal Airlines, Red Sea Airlines и Air Cairo.

AlMasria собирается доставлять туристов из Москвы в Шарм-эль-Шейх с периодичностью 5 раз в неделю, в Хургаду перевозчик планирует ежедневные вылеты. Этими рейсами будут летать клиенты туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel.

Только один маршрут из Москвы – в Шарм-эль-Шейх – поставила в расписание Red Sea Airlines. Перевозка доступна туристам в составе турпакетов Coral Travel и Space Travel. На курорт полетит и Air Cairo, на этих рейсах будут добираться клиенты Fun&Sun.

Из российских авиакомпаний наиболее крупная полетная программа – у «Аэрофлота». Нацперевозчик заявил на зиму ежедневные рейсы в Хургаду и Шарм, туры формирует его стратегический партнер – туроператор Библио-Глобус.

Кроме того, рейсы на оба курорта Красного моря анонсировали «Уральские авиалинии» в партнерстве с Fun&Sun и AZUR air совместно с Anex и «Интуристом». Еще один отечественный перевозчик – Red Wings – планирует возить туристов из Москвы только по одному египетскому маршруту – в Хургаду. Туры можно заказать у Fun&Sun.

Авиакомпания Egypt Air в зимнем сезоне будет выполнять также регулярные рейсы из Москвы в Каир. На базе этой перевозки туристам доступны туры на средиземноморский курорт Египта – Эль-Аламейн. Их можно найти в системе бронирования Библио-Глобуса.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из Казани, Екатеринбурга и Перми получат зимой большой выбор рейсов в Египет: вылеты из первого города запланировали сразу семь авиакомпаний, из второго – пять, из третьего – четыре. Турагенты из Санкт-Петербурга считают, что из Пулково заявлено недостаточно вылетов в Хургаду.