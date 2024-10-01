Афродита и права на ослика: девять причин поехать на Кипр

Что подарить любимой женщине? Цветы? Конфеты? Остров! — решил в I веке до н. э. Марк Антоний и преподнес обожаемой Клеопатре Кипр. Собственно, романтикой и негой пронизан весь остров, в котором легенды поджидают на каждом углу. А еще античные амфитеатры, христианские церкви, нереальных оттенков море, завораживающие горы и… халуми! Да, любимый многими сыр родом с Кипра. По традиции делимся списком дел, про что нельзя забыть во время отпуска на острове.

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Разыскать самые колоритные деревушки

Не проехался по кипрским деревушкам — не был на Кипре. Крошечные села — отдельная достопримечательность: узкие мощеные улочки, каменные двухэтажные домики под рыжей черепицей и местные жители, живущие по принципу «сига-сига», то есть не спеши, расслабься. Итак, в Лиопетри расслабляемся, заказав рыбное мезе в таверне на берегу. В Омодосе дегустируем хлеб на нутовой закваске и другие сладости. В Лании, которой около 3000 лет, знакомимся с творчеством местных художников. А в Какопетрии отдыхаем от городской какофонии, погружаясь в сельское Средневековье.

Омолодиться там, где родилась Афродита

Всем известна легенда, как родилась Афродита. Из пены морской богиня любви и красоты вышла не где-нибудь, а в бухте Петра-ту-Ромиу, недалеко от кипрского города Пафос. Жители в легенду верят, как и в то, что искупавшиеся в бухте женщины обретают молодость и красоту, а мужчины — силу и страсть. Ну, а влюбленным парам после совместного заплыва в бухте гарантировано то самое пресловутое «и жили они долго и счастливо».

Погрузиться в античный мир

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Афродиту на Кипре десятки веков назад почитали настолько, что в Пафосе сложился культ этой богини. Руины древнейших храмов сохранились до наших дней. А вот в Аматусе, развалины которого можно увидеть недалеко от Лимассола, воспевали Аполлона. И Пафос, и Аматус в незапамятные времена были отдельными странами: в общей сложности на крошечном острове соседствовали 10 таких городов-государств. Курион, например, до сих пор поражает мозаиками на домах и размерами своего амфитеатра на 3500 мест.

Покорить Олимп

Горный массив Троодос — это досуг на любой вкус. Одни едут покорять Олимп, то есть Олимбос, самый высокий пик, который опоясывает семикилометровая тропа Артемиды. Другие — пройтись по затерявшимся среди гор древним монастырям и церквям, чтобы полюбоваться византийскими фресками. Третьи — погулять по горным деревушкам, где сохранился старый уклад. А в холодное время года в Троодосе ложится снег — горные лыжи ждут!

Затусить в Айя-Напе

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Песчаные пляжи, лазурное море, древние сооружения… Нет, кажется, не это манит туристов в Айю-Напу, название которой переводится как «священный лес». Город превратился в Мекку для любителей шумных клубных тусовок. Причем клубный квартал находится под стенами основанного в XV веке монастыря. Айю-Напу, где люди танцуют даже на улицах, часто сравнивают с еще одним священным для тусовщиков местом — с Ибицей, конечно же.

Пересечь «зеленую линию»

Такой маленький Кипр в ходе тяжелого конфликта в 1974 году был разделен на две части. Югом управляют греки-киприоты, а севером — турки. Столица при этом одна — Никосия, по которой долгое время проходила разделяющая остров «зеленая линия». Некоторое время назад ее стерли и теперь можно беспрепятственно гулять везде, наблюдая, как в городе сосуществуют две общины — мусульманская и христианская.

Получить права на вождение ослика

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Ослики на протяжении многих веков были единственным средством передвижения на острове и вполне заслуженно носят звание символа Кипра. На полуострове Карпас, например, есть колония диких осликов, а потому не забудьте прихватить с собой морковку и яблоки. А на агрофермах можно научиться управлять этими забавными животными и получить водительские права категории «О». Экзамен по вождению проходит, как обычно, — в два этапа: теоретическая часть (ПДД не сложные) и практическая (по горам, по долам и без параллельной парковки).

Побывать там, где Отелло убил Дездемону

Киприоты страшно гордятся тем, что жуткая сцена расправы Отелло над Дездемоной произошла именно на острове. А случилось все в XII веке, когда местный губернатор-венецианец Христофор Моро задушил из-за ревности супругу на башне цитадели в Фамагусте. Неизвестно, спрашивал ли перед этим обезумевший мужчина свою благоверную о молитвах на ночь, но оба стали героями новеллы Джиральди Чинтио «Венецианский Мавр». На ее основе Шекспир впоследствии написал свою трагедию.

Сплавать к затонувшему кораблю

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На Кипре есть свой «Титаник». Но если оригинальный лайнер покоится на дне Атлантики в 600 километрах от берега на глубине около четырех километров, то шведский паром «Зинобия» затонул намного удачнее. Он находится в полутора километрах от кипрской Ларнаки на глубине всего 16-40 метров. Настоящая находка для дайверов, причем любой степени подготовки. Ковры, посуда, кофемашины — на корабле сохранилось многое, в том числе десятки грузовых фур, которые до сих пор прикованы к перевозившему их судну.