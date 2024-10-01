Шри-Ланка открыла для российских туристов безвизовый въезд

С 1 октября в Шри-Ланке заработал безвизовый въезд для туристов из 35 стран, в том числе России. Это уменьшит время прохождения паспортного контроля, уменьшит очереди и избавит от лишних формальностей, рассказали эксперты в разговоре с «ТурДомом».

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Решение о безвизовом въезде было принято еще в августе. Первоначально нашим соотечественникам приходилось оформлять визу для посещения страны и платить за это от 50 до 60 долларов в зависимости от ее типа, но с осени 2023 года Шри-Ланка в пилотном режиме стала выдавать документы на въезд гражданам России и еще шести стран бесплатно. Эксперимент должен был завершиться 31 марта 2024 года, однако несколько раз продлевался.

«До 1 октября 2024 года виза была, но она не требовала трат. Однако каждый месяц была некая напряженность в связи с ожиданием продления или отмены правил. Информация о том, будет ли виза бесплатной, поступала в последний день месяца. Никто не знал, продолжат эту практику или нет», – пояснил глава туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

По его словам, теперь туристы не страдают от неопределенности. Кроме того, новый режим увеличит скорость прохождения паспортного контроля и уменьшит очереди, добавил эксперт. Россияне смогут находиться на Шри-Ланке без оформления дополнительных документов 30 дней.

Как обычно это бывает у ланкийцев, в первый день действия нового порядка пересечения границы из страны поступают противоречивые новости. Есть сигналы, которые говорят о том, что первоначальный список из 35 стран все-таки урезали. Возможно, даже до семи. Однако РФ в этом перечне осталась.

Ранее «ТурДом» писал, что на Шри-Ланке восстановили действовавшую до апреля 2024 года электронную систему выдачи виз. Из-за закрытия онлайн-портала прием иностранцев превратился для иммиграционной службы в головную боль. С началом массовой выдачи туристических виз в аэропортах появились огромные очереди.