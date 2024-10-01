Анталья поставила новый рекорд по приему туристов

Анталья с января по октябрь приняла более 14 млн туристов, что на 8% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Такую статистику привели в Министерстве туризма и культуры Турции.

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В ведомстве отметили, что провинция побила свой собственный рекорд по турпотоку. Только в сентябре в Анталью приехало 2 млн 339 тыс. путешественников. Это даже больше, чем в августе. Положительная тенденция наблюдается в течение всего лета и, вероятно, продолжится в бархатном сезоне.

Что касается сегментации турпотока, то первое место уверенно удерживают российские туристы. За 9 месяцев курортную провинцию посетило 3 млн 245 тыс. граждан РФ. На втором месте Германия – 2 млн 705 тыс. отдыхающих. Замыкает тройку лидеров Англия, откуда в Анталью приехало 1 млн 298 тыс. туристов. Также в первую десятку вошли – Польша, Казахстан, Румыния, Нидерланды, Украина, Чехия и Словакия соответственно.

Отметим, Минтуризма рассчитывает, что до конца года в Анталье отдохнет 17 млн гостей. То есть для выполнения плана провинции надо принять еще 3 млн. Турецкие отельеры уверены, что это вполне выполнимая задача.

Высокий сезон в Анталье официально продлили до конца ноября, так что большинство гостиниц продолжит свою работу. Кроме того, на курортах до сих пор держится комфортная для купания погода, интерес туристов к провинции сохраняется.