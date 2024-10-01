Эксперт оценил возможность Пхукета закрыть въезд для «небогатых» туристов

Алексан Мкртчян заявил НСН, что в недорогих отелях Пхукета работают сотни тысяч человек, которые потеряют работу, если туда перестанут ездить туристы.

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Власти Таиланда не решатся запретить въезд на Пхукет туристам, у которых на счету нет 300 тысяч батов, рассказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. При этом он отметил, что остров может ввести минимальный порог цен для разных категорий отелей.

Власти Пхукета хотят запретить въезд на остров туристам, у которых на счету нет 300 тысяч батов (около 870 тысяч рублей). Власти считают, что подобный финансовый ценз распределит потоки отдыхающих по другим направлениям и повысит качество туризма на самом Пхукете, пишет портал The Phuket News. Мкртчян уверен, что мера не будет принята.

«Все решения принимаются в Бангкоке, власти Пхукета не могут принимать такие решения, никаких полномочий нет. Речь идет о том, что власти Пхукета хотят привлекать богатых туристов, чтобы качество намного превысило количество, запрещать въезд иностранным туристам никто не хочет. Есть решение этого вопроса, которым, воспользовались в Египте. Правительство Египта сделало минимальный порог цен для отелей в три, четыре и пять звезд. Уже несколько лет отель в четыре звезды не имеет право продаваться ниже 60 долларов в сутки», - рассказал он.

По его словам, подобные ограничения приведут к «армии безработных», так как на Пхукете всего 10% пятизвездочных отелей.

«На Пхукете 90% отелей – это четыре звезды и ниже. Если разрешить въезд только богатым, что будет с этими отелями, вопрос, там работают сотни тысяч человек. Пхукет принимает несколько миллионов иностранных туристов в год. Куда эти люди пойдут работать? Пятизвездочных отелей всего 10%. Такую армию безработных никто не позволит сделать властям Пхукета. Также во всех странах мира есть закон о тайности банковских вкладов. Ни один банк никогда вам не даст справку, эти справки все будут рисоваться», - отметил собеседник НСН.

Оплачивать туры на Новый год нужно уже сейчас, дальше цены будут только расти, горящих путевок не ожидается, а туристы из других стран могут разобрать места в лучших гостиницах и отелях, заявил ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».