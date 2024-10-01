Пляжи тайского курорта Паттайя заполонили лунные медузы

Пляжи популярного у туристов тайского курорта Паттайя заполонили ядовитые ушастые аурелии, также известные как лунные медузы.

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Отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море. По словам представителя службы по предотвращению морских катастроф Уоллопа Бунчу, яд этих медуз может вызвать сильное раздражение кожи, сообщает The Star.

Аурелия ушастая относится к отряду дискомедуз из семейства сцифоидных. Чаще всего они обитают в прибрежных водах тропических и умеренных широт. На пляжах они встречаются в конце сезона дождей.

Ранее стало известно, что в Таиланде начнут взимать туристический налог с иностранцев. Его размер составит от 150 до 300 батов (примерно от 411 до 823 рублей). Министр туризма Соравонг Тьентонг решил ввести подобную меру, чтобы простимулировать развитие отрасли.