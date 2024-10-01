В Пакистане предложили упростить визовый режим с РФ

Власти Пакистана заинтересованы в упрощении визового режима с Россией для представителей бизнес-кругов и туристов. С соответствующим предложением выступил заместитель министра торговли Пакистана Насир Хамид на первом российско-пакистанском торгово-инвестиционном форуме в Москве.

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"Необходимо упростить бюрократические процедуры по получению визы для представителей бизнеса и туристов. Правительство Пакистана придает огромное значение улучшению региональной торговли, инвестиций и экономических связей",- отметил он.

При этом заместитель министра указал, что обеим странам необходимо работать над тем, чтобы преодолеть тарифные и нетарифные ограничения в сфере торговли и рационализировать требования к импорту.